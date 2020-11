O obzeraní sa za ženami

"Aj ten môj sa obzerá," povedala a s falošnou ľahostajnosťou dodala, "ale však nech sa pozrie, keď sa mu páči."

Potom tvár zahalila do horúcej pary nad šálkou kávy. Ruky zvierali porcelán a očami prebodávala hladinu.

Priznám sa, nerozumiem ženám. Vždy v takejto chvíli rozmýšľam, čo sa odohráva za tým šialene smutným výrazom a prečo sa mi vlastne naskytol.

Vyzerá to, ako keby sa ten úžasný krehký malý svet ukrytý za dúhovkami držal len na nejakých pár nitkách a už - už by sa mal celý rozsypať.

Je to vari strach? Obavy z odcudzenia, či straty príťažlivosti? Bojí sa, že nakoniec zostane sama? Alebo, že to len sama nezvládne?

Je to pre ňu také dôležité? Alebo také zraňujúce?

A rozumie tomu, že aj ju si obzerajú desiatky chlapov? Dennodenne.

Vníma to? Či keď to nie je TEN jeden, tak sa nepočíta ani tisícka?

Vidím to len ja? Či práve ja to nevidím? Čo v živote je skutočné a čo hrané?

Ľudia sledujú veľa vecí, od toho majú oči. Bohužiaľ, nie vždy vidíme, ale pozerať okolo seba pozeráme neustále.

Cynik by povedal, že muži sľubujú ženám pred oltárom vernosť, nie slepotu.

Niektorí.

Iný by dodal, že ženy tam sľubujú to isté.

Niektoré.

Skôr ako pokročím priznajme si, že muži tiež neradi klamú. Obzvlášť ženám, ktoré milujú.

A ruku na srdce! Verili by ste človeku, ktorý sa na nikoho iného v živote nepozrel, že ste najkrajšia?

Akú výpovednú hodnotu by malo takéto tvrdenie?

Muž, ktorý sa však obzerá a má teda rozhľad, vám môže zodpovedne odprisahať:

"Si tá najkrajšia bytosť pod slnkom!"

"Si stokrát krajšia ako ona!"

"Hentá? Tá ti nesiaha ani po členky!"

- "No a čo tá blondínečka v červenom?"

- "Aká blondínka?

Neblázni!

Pravda, od predku to nebolo najhoršie, dokonca by som v slabšej chvíli pripustil, že sa môže pomerovať s Tvojou dokonalosťou, ale ten zadok, miláčik... Nepochopím!

Či sa Pán Boh zamyslel a či mu ruka ušla, keď toto modeloval ...

TRIKRÁT som sa musel presvedčiť, bo som nedokázal uveriť, že sa jej, chúďaťu, taká krivda mohla stať!"

Neviem. Vždy, keď vidím v meste nádhernú ženu, je to taká magická chvíľka ako prechádzka po horách.

Nevnímam okolie či čas, len z hrebeňa sledujem náprotivné majestátne končiare a hĺbku doliny pod nimi.

Zhlboka dýcham a neschopný žiadnych hlbších myšlienok si opakujem mantru: "Ó, príroda je mocná! Príroda je krásna!"

Ako keď vám pri potulkách lesom vybehne spoza stromu veverička. Neviete, čo tu robí, kde sa tu vzala, ani ako dlho sa zdrží.

Možno len vybehla pretiahnuť skrehnuté svaly, možno zháňa potravu pre mladé alebo už pripravuje zásoby na zimu.

V nemom úžase sa kocháte a vo svojej detskej naivite by ste sa aj radi podelili o pocity z úžasného nečakaného výjavu.

Snažím sa jej zahľadieť do hypnotizujúcich očičiek a žasnem nad jej schopnosťou predstierať, že ma nevidí, kým ja neobratne predstieram, že tam vôbec nie som.

Sledujem ako ladne strihá uškami a nadchýnam sa nad drobulinkým ňufáčikom.

Podrobne pozorujem jemnučký červený kožúšok na kontúrach chrbta či svalnatých nožičkách.

Dojímam sa šikovnou prácou drobnučkých prštekov na roztomilých labkách.

... A čo ešte len ten majestátny huňatučký chvostík?

Viem, že o chvíľu dolúska svoj oriešok a pár mrštnými skokmi sa mi navždy stratí v hlbinách lesa.

Nemám chuť rozbehnúť sa za ňou, pretože kráčam odinakiaľ inam.

Nechcem na ňu kričať, bo by sa len zbytočne vyplašila a už by ju možno nikto nikdy za denného svetla neuvidel.

Nepredstavujem si, čo sa skrýva pod kožúškom, ani ako vyzerá, keď lezie hore či dole kmeňom stromu.

A už vôbec nerozmýšľam nad všetkými tými nemravnosťami, čo činia veveričiaci veveričkám v húštinách!

Len tíško žasnem nad tou nádherou a som rád, že jeden krásny deň mal ďaľší svetlý bod.



A dievčina sa plaví ulicou ďalej v ústrety žiarivej budúcnosti.